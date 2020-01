Un emoji "préservatif" pour vos sextos ?

[1] Le standard informatique Unicode associe aux caractères de tous les systèmes d'écritures un identifiant numérique unique, interprétable de façon non ambigüe par toutes les plateformes informatiques. Par exemple, chaque caractère utilisé dans la transcription du khmer sera associé à un code unique, totalement différent de ceux employés pour transcrire le grec ou l'arabe. Le standard Unicode est développé et régulièrement mis à jour par une organisation privée sans but lucratif, le Consortium Unicode. La norme ISO associée est la n°10646.