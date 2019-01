La sexualité positive : oui au sexe ludique !

La sexualité positive est un courant qui prône une vie sexuelle épanouie et ludique, axée sur les moments plaisants et non les problèmes. Voici quelques clés pour vous amuser sous la couette...

Lâchez prise

Entre le petit dernier qui est malade, les réunions qui s'enchaînent, le lave-vaisselle qui vous lâche, il est souvent difficile de penser à la bagatelle et encore plus de trouver le temps de faire l'amour. Faites-lui de la place dans votre agenda et accordez-lui un peu d'espace dans votre tête… Non au sexe vite fait mal fait, par obligation mais oui à l'amour en pleine conscience, parce que l'on en a vraiment envie ! Alexandra Hubin, psychologue sexologue et fondatrice de la sexologie positive, recommande de lâcher-prise, et de mettre le quotidien entre parenthèse quelques heures par-ci par-là.

Autrement dit, il s'agit d'accueillir l'instant présent, en profitant pleinement des sensations positives et des caresses, juste pour se faire du bien. Il faut pour cela abandonner les soucis, les factures, les impôts, la logistique familiale, et s'accorder un vrai moment pour soi et pour celui ou celle qui partage son lit. Un conseil pratique est de se concentrer pleinement sur ses sensations physiques : elles connectent ainsi à l'instant présent et à ce qu'il se passe. La méditation ou la relaxation peuvent aider ceux qui ont du mal à le faire et le sport permet aussi d'évacuer le stress et les angoisses.

Oubliez les préjugés

Certaines pensent que les amantes parfaites ont un corps sublime, des dessous assortis, qu'elles sont parfaitement épilées, qu'elle adorent le sexe et font l'amour tout le temps. C'est le meilleur moyen de vous faire culpabiliser et vous empêcher de vous lâcher sous la couette ! D'après Alexandra Hubin, "il n'y a pas de norme universelle, toutes les femmes sont différentes, avec leur fonctionnement, leurs rythmes et leurs préférences." Et il n'y a pas de meilleure façon d'être que d'autres. Soyez vous-mêmes, c'est ainsi que vous serez la plus attirante.

Ces messieurs aussi sont la proie de préjugés qui entravent les relations entre hommes et femmes. Ils ne pensent qu'à ça, ils sont volages, ils n'aiment que les gros seins, etc. Ces idées reçues sont encore fréquentes et ils ont tendance à bloquer certain(e)s. Or, chaque homme a sa façon de fonctionner et une libido qui lui est propre (certains en ont peu, d'autres perdent tout désir avec le stress). Chacun a ses préférences : certains aimeront les longilignes à petits seins, d'autres les rondes aux courbes voluptueuses.

En d'autres termes, soyez ouvert(e) d'esprit et apprenez à découvrir l'autre, tel qu'il est vraiment et sans l'enfermer dans une case. La nature nous a dotés d'une langue, alors communiquez...

Assumez-vous

Autre crédo de la sexualité positive : s'accepter et assumer ses goûts. Vous accepter telle que vous êtes permet de vous libérer et de vous assumer, avec vos points positifs et vos défauts. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de vous concentrer sur vos atouts et non ce que vous détestez en vous. Et tout le monde en a ! Lorsque vous vous regardez dans le miroir, voyez votre décolleté pigeonnant et non vos cuisses trop rondes. Regardez votre corps dans sa globalité en arrêtant de focaliser sur ses défauts. Ne laissez pas de place aux complexes sous la couette (penser à ses poils, sa cellulite ou la potentielle odeur de son sexe éloigne du lâcher-prise et empêche de se concentrer sur son plaisir). Si vraiment vous n'y arrivez pas, demandez de l'aide à un psychologue. Vous aimez le chocolat et détestez le café ? Eh bien, en matière de sexualité, c'est la même chose : tous les goûts sont dans la nature. Respectez-les et affirmez-les, même s'ils ne conviennent pas à certains. Ne pas apprécier la sodomie ou ne pas aimer faire une fellation est votre droit le plus strict, qui n'a pas à être jugé.

Développez votre confiance en vous

Il n'y a rien de plus sexy qu'une personne qui s'assume telle qu'elle est. Qu'elle ait de la cellulite, de petits seins, des hanches fortes, qu'il ait des pectoraux peu développés, qu'il soit petit, qu'importe ! Apprendre à vous assumer développera en parallèle votre confiance en vous, qui est magnétique : elle attire les autres. Pensez de façon positive, en vous concentrant sur vos réussites personnelles et/ou professionnelles et sur vos qualités et vous boosterez votre potentiel de séduction.

Oubliez la performance

Si vous êtes concentré(e) sur la réalisation de la brouette thaïlandaise ou du marteau-piqueur, vous risquez fort de vous éloigner du plaisir ! Idem si vous ne pensez qu'à la dureté de votre érection ou à la technique du cunnilingus…

Hommes et femmes sont parasités par la performance, qui a envahi la société. Or la sexualité est un espace où cette notion devrait être bannie. Elle s'oppose à l'excitation sexuelle et au plaisir parce qu'elle provoque un stress : elle entraîne la production d'adrénaline qui freine l'érection et la lubrification. Elle empêche le lâcher-prise.

Obsédé par le devoir d'être un bon amant, vous deviendrez spectateur du rapport sexuel et vous ne serez plus connecté aux sensations corporelles. La notion de devoir s'oppose à celle du plaisir. Or le bon partenaire n'est pas un "bon coup technique", c'est le partenaire qui convient, avec qui on se sent en phase physiquement et émotionnellement. C'est donc très variable d'une personne à l'autre : X peut être un excellent amant avec Y, mais pas avec Z…

Apprenez à connaître votre corps et le sien

La sexualité s'apprend, elle n'est pas innée. "La masturbation fait du bien et nous permet d'apprendre à mieux nous connaître, confirme Alexandra Hubin dans son livre "Je sexopositive"*. Pour expliquer ce bien-être, elle cite plusieurs raisons : on se sent mieux dans sa peau car plus à l'aise avec soi-même ; elle booste la confiance en soit et ça se ressent avec son partenaire ; elle entretient la libido ("le sexe appelle le sexe") et enfin elle détend.

Elle peut être pratiquée à deux, histoire de varier les pratiques et changer de la pénétration. Pour la femme, les caresses du clitoris offrent un accès plus facile à l'orgasme, alors pourquoi s'en priver dans un rapport si la pénétration n'envoie pas au 7ème ciel ? Stimulez-vous vous-même ou prenez la main de votre partenaire et initiez-le à ce qui vous plaît. Cerise sur le gâteau, il est fort probable qu'à force d'associer un plaisir clitoridien à celle-ci, elle deviendra beaucoup plus plaisante, voire procurera un orgasme.

*Je sexopositive. Alexandra Hubin et Caroline Michel. Editions Eyrolles. 11,90€

Amusez-vous

La sexualité est ludique, elle doit rester un jeu ! C'est un moyen facile de vous faire du bien et de vous faire plaisir. Si le missionnaire vous procure toujours autant de plaisir, tant mieux ! Mais si vous avez besoin d'insuffler un peu de nouveauté, c'est aussi une excellente façon de s'amuser. Testez de nouvelles positions, de nouveaux endroits si c'est un échec, autant le prendre à la légère et en rire (certaines positions ressemblent au jeu Twister : de quoi se faire un lumbago !). Injecter de l'humour si vous n'aimez pas une pratique est un moyen de ne pas rester sur un "échec" tout relatif.

Faites de votre lit un vaste terrain de jeu et offrez-vous quelques jouets pour varier les sensations. Les sextoys pour femmes, hommes et pour couples, ont envahi la sexualité au plus grand bonheur des curieux.