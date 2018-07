L'été, la saison de toutes les tentations ?

Le sexe, le sexe et encore le sexe... l'été, il n'y en a que pour lui. Alors le soleil est-il le meilleur aphrodisiaque ? Pour le Dr Albert Barbaro, sexologue, "la luminosité et l'augmentation de la durée de la journée font que nos yeux sont plus stimulés par la lumière, on a plus de sécrétion de sérotonine, moins de mélatonine. La mélatonine étant l'hormone qui nous rend plus calme et qui nous fait plus dormir... La sérotonine, elle, nous donne plus de joie, plus de gaieté, donc on est plus enclin à rencontrer des personnes et à nous intéresser à notre sexualité".

Et quand les rayons du soleil caressent notre peau, notre organisme sécrète aussi de la vitamine D : "Cette vitamine D a un effet sur la testostérone chez les hommes. Et pendant l'été, ils augmentent d'environ 20% leur testostérone qui est l'hormone sexuelle par excellence", précise le Dr Barbaro.

Autre incontournable de l'été : les gouttelettes de sueur qui perlent sur les corps dorés. Elles contiendraient des phéromones, ces substances chimiques connues pour affoler nos hormones. Une chose est sûre, la science n'a pas tranché : "Cela est assez discuté. Nous sommes dans une société qui efface tout ce qui est odeur. On met du parfum, du déodorant, du savon... Mais on se plaît à dire que ça peut avoir un effet attractif".

Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés... oui mais pas que. Car qui dit été, dit IST, les infections sexuellement transmissibles. Herpès, gonorrhée, chlamydiae... surtout, n'oubliez pas de vous protéger.