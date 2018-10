Il prend trop de viagra… et se met à voir rouge !

La vision d'un Américain, qui avait consommé de trop fortes doses de Viagra, a été considérablement endommagée. Il voit désormais tout en rouge.

Constatant des troubles de la vision persistants, un trentenaire a consulté en urgence à la Eye and Ear Infirmary urgent care clinic de New York. Depuis deux jours en effet, le jeune homme voyait complètement rouge… Interrogé par les médecins, le patient a confié avoir consommé du Viagra liquide qu’il avait acheté sur Internet, sans respecter les doses recommandées. Celui-ci n’avait pas utilisé la pipette fournie avec la bouteille, et avait préféré boire directement au goulot. Comme l’expliquent les médecins qui ont documenté ce cas exceptionnel dans le dernier numéro de la revue Retinal Cases, le trentenaire avait largement dépassé la dose de 50 mg.

Une vision endommagée à vie

Après avoir ingéré son Viagra, le patient a très vite constaté que sa vue se tintait de rouge, avec de nombreuses tâches lumineuses. Le lendemain, les tâches avaient disparu, mais le voile rouge était toujours là. Et pour cause : les médecins, qui ont diagnostiqué au trentenaire une toxicité rétinienne persistante, se sont aperçu que ses cellules photoréceptrices avaient été considérablement endommagées. Après sa visite à la clinique, le patient s’est vu prescrire un lourd traitement. Mais ses symptômes n’ont jamais disparu.

Il n’est pas rare que la prise de Viagra entraîne de légers troubles de la vision, mais la plupart du temps, ces perturbations ne durent pas plus de 24 heures. Ici néanmoins, le patient avait largement dépassé la dose recommandée des 50 mg par prise, d’où des dommages bien plus importants. Par ailleurs, la provenance du médicament, acheté sur Internet, était inconnue, et sa toxicité impossible à évaluer. Comme le notent les chercheurs, un cas similaire a déjà été rapporté par le passé : un homme avait consulté pour des troubles de la vision après avoir consommé 10 pilules de 75 mg de Viagra. Néanmoins, ce patient avait retrouvé une vue normale après un an de traitement.