VIDEO. Une boîte au frigo pour retrouver les malades d'Alzheimer en fugue

En cas de disparition inquiétante, direction... le frigo. En Belgique, on a imaginé une solution originale pour retrouver rapidement les malades d'Alzheimer, qui ont tendance à fuguer. Au milieu des conserves et des yaourts est placée une boîte spéciale. A l'intérieur, un dossier qui contient une photo et des renseignements basiques. Mais aussi la liste des endroits familiers du patient, vers lesquels il aura tendance à se diriger : les lieux où il a passé son enfance, où il a habité...

"Une heure gagnée, ça peut être une vie sauvée"

Ces renseignements sont destinés aux enquêteurs, comme David Rimaux, de la cellule Disparitions de la police fédérale belge. C'est lui qui a eu l'idée du frigo. L'endroit peut sembler insolite, mais il est facile à localiser rapidement dans n'importe quelle habitation. En effet, dans ce type de disparition, le temps est compté, insiste-t-il : "Une heure gagnée, ça peut être une vie sauvée." Une heure qui, sans cette boîte, sera peut-être perdue. Le policier qui entre au domicile d'une personne disparue va parfois mettre longtemps à recueillir, en questionnant l'entourage, des informations qui peuvent le mettre sur une piste...

Grâce à ce protocole, le commissaire Rimaux affirme avoir divisé par deux le nombre de décès chez les personnes égarées et présentant des troubles de type Alzheimer.

