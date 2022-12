À côté de ses études, Satine accompagne les personnes âgées durant leurs courses, que ce soit pour porter les sacs, ou bien pour discuter. Ce job étudiant, elle le fait grâce à l’association Mains d’Argent. Brut l’a rencontrée.

“À des heures précises, vous avez trois, cinq, sept compagnons d’emplettes qui se tiennent à la disposition des clients pour les accompagner de l’accueil jusqu’en caisse.” Héloïse est la fondatrice de Mains d’Argent. Cette association propose aux personnes âgées et isolées d’être accompagnées lors de leurs courses, que ce soit porter les sacs de courses, ou juste créer du lien. “Oh, c’est sympa, c’est bien, ça fait de la compagnie. Pour les personnes qui sont seules, comme moi, on fait les courses, on a de la compagnie, on papote, on raconte sa vie”, pense une femme.

“Il y a plus de 6 millions de personnes âgées en situation d’isolement social”

Satine fait partie de ces accompagnants. Elle fait ce travail dans son temps libre. “Je trouve que c’est une bonne chose, déjà parce qu’effectivement, ça permet d’avoir un peu de sous de côté. En tant qu’étudiante, c’est pas forcément facile d’avoir une vie aisée et voilà, donc c’est une bonne chose pour ça, mais aussi pour l’expérience. Pour plus tard trouver un job en entreprise, etc., ça permet de montrer qu’on a été courageux, qu’on a aidé des personnes et qu’on a un peu d’expérience sur le CV.”

Pour Héloïse, l’idée lui est venue lorsqu’elle faisait ses courses, en voyant le nombre de personnes âgées entre les rayons. “En fait, il s’avère qu’il y a plus de 6 millions de personnes âgées en France en situation d’isolement social, et le lieu qu’elles fréquentent pour renouer avec la société, c’est les supermarchés. Et donc ensuite, je me suis mise à la place des distributeurs. En tant qu’enseigne, qu’est-ce que je propose à ma clientèle pour les attirer, les fidéliser? Et j’ai réalisé qu’il n’y avait aucun service. Donc là, je me suis dit: bon ben let’s go!”