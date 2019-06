VIDEO. À Saint-Étienne, l'équipe de France des grand-mères dispute son premier match

Francine, 84 ans, défenseuse. Olga, 58 ans, gardienne de but… On les appelle les "Mamies foot", ce sont les footballeuses de l'équipe de France des grand-mères. À Saint-Étienne, elles ont enfilé leur maillot bleu et ont chaussé leurs crampons pour disputer leur premier match qui s'est joué contre l'Afrique du Sud. "C'est émouvant quand on porte les couleurs de la France", remarque Vanda, arrière droit. Après avoir effectué quelques échauffements, les joueuses s'encouragent avant le coup d'envoi : "On va gagner", lance Carmen, attaquante, avant de poser le pied sur le gazon. Parmi les spectateurs présents dans les tribunes, quelques enfants, une pancarte à la main, encouragent leurs grand-mères.

Une victoire malgré tout

Malheureusement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. L'équipe fraîchement créée ne s'entraîne que depuis trois semaines et fait pâle figure face aux joueuses adverses. "Du moment qu'on s'est amusées", relativise une joueuse, peu affectée par la défaite. Déjà le score est oublié et les "Mamies foot" échangent quelques accolades et improvisent des pas de danse avec l'équipe sud-africaine. Pour elles, l'important était de prouver que le sport est accessible à n'importe quel âge. "On garde une part de jeunesse quelque part", assure Olga.