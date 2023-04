Société : la France championne d’Europe des centenaires

C. Guyon, A. Guery, A.-M. Revol, Z. Berkous, M. Dreujou, C. Cormery, F. Blévis, J. Sarfati, Y. Saidani

La France est championne d'Europe des centenaires. Ils sont 30 000 aujourd'hui dans l'Hexagone soit 30 fois plus qu'il y a 50 ans. Ce sont en grande majorité des femmes. Quelles sont les recettes de cette longévité ?

Colette Maze, Charlotte Chopin et Christian Chesnay ont un point commun. Ils font partie des 30 000 centenaires que compte la France aujourd’hui. Des centenaires 30 fois plus nombreux qu’en 1970 et de plus en plus en forme. À 100 ans, Charlotte Chopin donne encore des cours de yoga avec une remarquable souplesse. Depuis un siècle, le temps qui passe ne semble avoir aucune prise sur elle. "Je ne me vois pas vieillir", plaisante-t-elle.



Le record de longévité est de 122 ans

La France est championne d’Europe des centenaires devant l’Espagne et l’Italie. Près d’un sur deux vit encore à domicile à l’image de Christian Chesnay, 102 ans. Il partage son quotidien avec son épouse âgée de 80 ans. "Sans elle, il y a longtemps que je serais mort", pense Christian. À 108 ans, Colette Maze est aussi vive que ses mains sur un clavier. Pour elle, tout est une question d’état d’esprit. Le record de longévité est détenu par une autre française, Jeanne Calment, disparu à l’âge de 122 ans.