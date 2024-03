Seniors : une population de plus en plus active

21,3% de la population française a 65 ans et plus, selon l'Insee. Des seniors qui sont aujourd'hui de plus en plus actifs, privilégiant une vie saine afin de profiter de leur retraite.

Les seniors d'aujourd'hui sont de plus en plus actifs, voire hyperactifs. Yoga, gymnastique... Certains font du sport tous les jours, avec un programme bien chargé. "Là, les beaux jours vont arriver, ça va être bien. On va pouvoir même faire du plein air, donc c'est super", indique une senior adepte du sport. En privilégiant une vie saine, les seniors veulent profiter de leur retraite.



Certains sont en activité tout en étant retraité

En France, 21,3% de la population a 65 ans et plus, d'après les chiffres de l'Insee publiés le 1er janvier 2023. En 2050, une personne sur trois aura plus de 60 ans. Pour d'autres, qu'importe l'âge, le travail reste l'activité principale de leur vie. Selon l'Insee, 5% des Français sont en activité tout en étant retraité. Mais qu'ils travaillent ou pas, de plus en plus de seniors ont fait le choix de rester actif et de vieillir le plus tard possible.