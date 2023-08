Seniors isolés : une journée à Paris pour rompre la solitude

Le Secours populaire d’Île-de-France a organisé une journée pour les seniors isolés qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Les 300 bénéficiaires ont été enchantés par cette initiative.

À 80 ans, Marie Basciano n’a pas oublié ses pas de Madison. "On voit beaucoup de monde. On fait beaucoup de connaissances. C’est formidable", se réjouit la retraitée. Sa journée a commencé dès 10 heures avec une croisière sur la Seine. Comme elle, 300 seniors ont admiré les plus beaux monuments de Paris. Ce moment hors du temps est dédié à la découverte et à la rencontre. "C’est magnifique de faire connaissance", assure Marie Basciano qui a fait de belles rencontres.



Des pas de danse Chez Gégéne

Organisées par le Secours populaire depuis 20 ans, ces journées ont un objectif : rompre la solitude des personnes âgées isolées. Pour se changer les idées, ils s’arrêtent dans une guinguette mythique : Chez Gégéne. Avec de petites retraites, ces seniors n’ont pas la chance de vivre l’évasion des vacances. "La majorité des personnes qui viennent nous voir sont des personnes seules et qui n’ont quasiment pas les moyens d’avoir une vie sociale", explique Olivier Giron, le président du Secours populaire Île-de-France.