Canada : la ville de Yellowknife cernée par les flammes

Le Canada est en proie à de violents incendies depuis le début de l’été. L’état d’urgence a été décrété. Les habitants de Yellowknife ont reçu l’ordre d’évacuer. Plus de 13 millions d’hectares sont partis en fumée depuis le début de l’année.

Comment savoir par où attaquer le feu quand il est partout ? Au Canada, des méga feux ravagent les forêts, balayées par les vents et attiser par la sécheresse et les températures caniculaires. Rien ne semble pouvoir les attirer. La principale ville du grand nord, Yellowknife, est quasiment encerclée. Les 20 000 habitants viennent de recevoir l’ordre d’évacuer. "C’est ma maison et j’ai vraiment peur", déclare émue une habitante.

L’armée est déployée

Partir, c’est aussi prendre le risque d’être piégé. Dans une vidéo, une mère et ses enfants tentent de fuir en voiture. Ils roulent pendant des kilomètres avec le brasier comme seul paysage et la crainte que les flammes finissent par les happer. Après 10 heures de route, certains sont enfin en sécurité. Pour accélérer les évacuations, l’armée est déployée. Depuis le début de l’année, les incendies ont émis plus d’un milliard de tonnes de dioxyde de carbone.