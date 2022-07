Près de Perpignan, les "compagnons d'emplettes" aident les seniors à faire leurs courses au supermarché

FTR

Des produits impossibles à attraper, des chariots trop lourds à pousser, des étiquettes difficilement lisibles, le passage au supermarché peut vite s’avérer compliqué pour certaines personnes âgées, voire carrément pénible. A Perpignan, une jeune entrepreneuse a eu l’idée de mettre en relation les magasins avec des étudiants chargés d'accompagner les séniors dans les rayons. Un nouveau service baptisé "Compagnons d'Emplettes", testé depuis mai dans un magasin d’Elne et déjà adopté par les clients.

J’ai observé en faisant mes courses qu’il y avait une majorité de personnes âgées de plus de 60 ans, et que paradoxalement, les services disponibles aujourd’hui en grandes surfaces n’étaient pas adaptés à cette clientèle. Héloïse Lamotte Fondatrice de l'entreprise Mains d'argent

Courses intergénérationnelles

Ce jour-là, quatre étudiantes ont revêtu le tee-shirt "compagnons d'emplettes". Parmi elles, Zoé qui aide Christiane, retraîtée, à remplir son caddie : "C’est vrai que dans les rayons, il y a plein de choses difficiles d’accès. Mais c’est juste pour les aider, ce n’est pas dévalorisant pour eux, c’est ça qui est bien aussi". Une aide et de beaux échanges qui font du bien aux anciens comme aux plus jeunes. "Jai perdu mes grands-parents, alors je n’ai plus trop de liens intergénérationnels. Ça me fait plaisir de rencontrer des personnes âgées, de discuter avec elles, parce que c’est une autre génération, une autre vie", témoigne Noémie

Une aide précieuse et entièrement gratuite pour les clients. Les étudiants, eux, sont rémunérés 11 euros de l’heure et interviennent deux matinées par semaine. Pour le supermarché qui paye le service, c’est un bon moyen de choyer et de conserver cette partie non négligeable de sa clientèle. Les "Compagnons d'Emplettes" sont désormais présents au Soler, à l'ouest de Perpignan, mais aussi en Bretagne à Pontivy dans le Morbihan.