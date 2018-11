Orne : un supermarché adapté aux seniors à Flers

Dans cet hypermarché de Flers (Orne), un robot a donné un coup de vieux aux traditionnels chariots. Il transporte jusqu'à 40 kilos de course et vous suit partout dans les rayons grâce à ses petits capteurs. Pour sa clientèle fragile et vieillissante, le directeur du magasin est aux petits soins. En plus des robots, il a fait installer des bancs en plein milieu des rayons. Dans cette commune de l'Orne, les plus de 60 ans représentent près d'un tiers de la population. Si bien, que l'enseigne a choisi d'étendre son offre dans la galerie.

Une fréquentation en hausse de 2%

Elle a ouvert la toute première boutique en France entièrement dédiée aux seniors. Mobiliers, produits de beauté, du téléphone jusqu'au matériel informatique, ici tout est adapté. Miser sur le bien-être des seniors en proposant également des ateliers informatiques ou sophrologie, une stratégie qui semble déjà porté ses fruits. Depuis l'ouverture de la boutique il y a un mois, la fréquentation de l'hypermarché a augmenté de 2%.

