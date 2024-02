Seine-Maritime : des résidents d'un Ehpad rechaussent des patins à glace

Chaque mercredi, quelques pensionnaires de l'Ehpad Les Hautes Bruyères UNIVI à Bonsecours (Seine-Maritime) brisent la glace sur la patinoire. "C'est le plaisir de s'envoler", savoure Jeannine, 95 ans.

Jeannine avait à peine 20 ans lorsqu'elle a chaussé pour la dernière fois des patins à glace. Elle a redécouvert les joies du patinage, 75 ans plus tard, en compagnie de sa petite-fille. "C'est le plaisir de glisser, de s'envoler, de ne penser à rien", confie la résidente de 95 ans à l'Ehpad Les Hautes Bruyères UNIVI à Bonsecours (Seine-Maritime). Chaque mercredi, Jeannine et quelques pensionnaires de l'établissement profitent de la patinoire de Cléon (Seine-Maritime).



La sensation de vitesse recherchée

Un homme de 86 ans est presque de tous les déplacements. Il recherche avant tout de la vitesse. "Je pense que si on faisait une course, on gagnerait sans problème", affirme-t-il. Avec Tony Zeghni, l'animateur et porteur du projet, l'octogénaire n'est pas déçu. "Si j'étais à leur place, je voudrais sentir le vent caresser mon visage et sentir l'impression de vitesse. C'est une activité exceptionnelle, dans le sens où il est possible d'emmener tous nos résidents", explique l'animateur.