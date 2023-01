Maisons de retraite : une association se rend dans les Ehpad pour chanter avec les résidents

Le 13 heures vous fait découvrir une famille qui se rend dans les maisons de retraite pour chanter et divertir les résidents grâce à un répertoire sur mesure.

Chaque dimanche est une occasion de faire le spectacle pour l’association Se canto. Ce groupe de chanteurs amateurs se produit dans les EHPAD et entonnent plusieurs chansons avec les résidents. Plus d’une vingtaine de bénévoles, regroupant aussi des musiciens, sont présents. "C’est ma passion", déclare Anne-Marie Provost, une résidente de la maison de retraite Saint-Charles. Plusieurs pensionnaires connaissent les chansons par cœur à l’image de "Mon amant de Saint-Jean".



Une manière de réveiller des souvenirs

Le chant permet également pour les résidents de se remémorer de bons moments. "Il n'y a rien de tel que le chant pour justement éveiller en eux des souvenirs et des bons souvenirs", explique une femme. Plusieurs générations se réunissent pour chanter ensemble. Présente sur le plateau du 13 heures, Valérie Heurtel explique que l’association est composée de 53 orchestres en France et recherche des bénévoles. Elle présente aussi l’initiative de deux femmes qui vont promener les résidents des maisons de retraite à l’aide d’un triporteur. Aussi, à Guingamp (Côtes-d'Armor), la vie d’un village a été recréée à l’intérieur d’un Ehpad avec un bistrot, un facteur et un restaurant.