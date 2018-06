Internet : un bus au secours des seniors

Ce bus va de village en village à la rencontre des retraités. Son objectif ? Leur faire découvrir une nouvelle dimension, l'univers du numérique. Et pour certains, c'est un voyage en terre inconnue, une révolution du quotidien. "Dans peu de temps, il n'y aura plus de papier du tout, tout sera fait sur internet", explique Corinne Hébert, coordinatrice du bus numérique. L'ordinateur, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre !

Objectif : former plus de 5 000 retraités en 2 ans

Sécurité sociale, retraite ou feuille d'impôt, les tâches administratives sur internet rebutent particulièrement les personnes âgées. "Ce qui me fait peur, c'est quand on vous pique votre identité", confie l'une d'entre elles. La mise à disposition du bus pour une journée de formation coûte 2 700 euros à la Caisse d'Assurance de Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT). Objectif : former plus de 5 000 retraités en 2 ans, les convertir à l'informatique, malgré la barrière psychologique et le prix élevé du matériel. Ce bus multiplie les étapes, en Gironde, en Dordogne, et dans les Landes, pour ramasser les oubliés de la route du numérique.

