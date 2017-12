franceinfo seniors. S'intégrer au monde numérique

Une tablette, contre la fracture numérique. (Belami)

Il s’agit d’une tablette tactile intuitive et ergonomique conçue spécialement pour faciliter l’apprentissage des nouvelles technologies pour les séniors et leur permettre de s’intégrer au monde du numérique sans difficulté grâce à ses 5 commandes :

- Communiquer : garder contact avec ses proches par mail, Skype ou autre logiciel ou réseau social.

- Regarder : photos, vidéos et émissions TV.

- Jouer : se divertir avec les différents jeux proposés (possible aussi avec d’autres partenaires connectés).

- Découvrir : naviguer sur internet avec le moteur de recherche Google.

- Lire et écouter : radio, musique, actualité, livres ...

- Matériel : (tablette Samsung Galaxy Tab A 10 pouces)

- Logiciel adapté (interface intuitive et facile d’utilisation)

- Service (numéro d’appel gratuit avec une assistance technique en ligne et prise de contrôle à distance)

En plus de la livraison, un accompagnement personnalisé est proposé lors de la remise du matériel. Un accompagnateur Belami configure le wifi, la messagerie et aide au démarrage de la tablette.

BelAmi, c'est un concept d'une tablette ergonomique facilitant l'appréhension des outils numériques. L’objectif est de créer du lien, de faire en sorte que les seniors ne se sentent plus seuls et de réduire la fracture numérique.

Cette tablette aide les aînés à apprendre et à apprécier les nouveaux outils numériques. Elle a a été validée par des associations comme BEL AGE, MCR et Old’up.

Et aussi la tablette Facilotab

Dans un contexte où les seniors sont encore nombreux à ne pas être connectés, alors que nous allons vers la dé-matérialisation généralisée des démarches administratives (impôts, banques, service public), Facilotab poursuit la simplification ​et démystification de l’outil l’informatique, notamment pour les mal-voyants et personnes du “grand âge​”.

De plus en plus de villes et de départements mettent en place des ateliers autour des tablettes Facilotab (avec parfois l'aide des jeunes du service civique).

C'est notamment le cas de Boulogne-Billancourt (92) ou de Pontoise (95).

L'objectif

Lutter contre l'isolement de nos aînés et combattre la "fracture numérique" !