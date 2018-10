INFO FRANCE INTER. Espérance de vie : en 2017, les femmes françaises vivent plus longtemps en bonne santé

L'espérance de vie en forme, sans être limité dans ses activités quotidiennes, grimpe pour les femmes à 64,9 ans, un chiffre jamais atteint depuis 2004.

En 2017, les femmes françaises vivent plus longtemps en bonne santé, selon les chiffres publiés mardi 2 octobre par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), un organisme du ministère des Solidarités et de la Santé, que révèle France Inter.

Le ministère a voulu connaître quelle était l'espérance de vie en bonne santé des Français, c’est-à-dire le nombre d'années qu'on peut espérer vivre sans être limité dans ses activités quotidiennes. L'Insee a posé cette question à 14 000 ménages : êtes-vous limité depuis six mois à cause d'un problème de santé ?

Tendance à la hausse depuis 2012, pour les femmes seulement

Chez les femmes de plus de 70 ans, ces problèmes de santé ont tendance à diminuer. Elles se déclarent de moins en moins limitées. L'enquête en déduit que les femmes, en 2017, peuvent espérer vivre neuf mois de plus en bonne santé qu'en 2016. Leur espérance de vie en forme grimpe à 64,9 ans, un chiffre jamais atteint depuis 2004. À la fin des années 2000, cette espérance avait même eu tendance à diminuer, pour finalement remonter un peu chaque année depuis 2012.

Chez les hommes en revanche, il n'y a pas d'embellie depuis 10 ans. Leur espérance de vie en bonne santé a un tout petit peu diminué en 2017 et ne dépasse pas les 62,6 ans. Les Français sont d'ailleurs un peu en deçà de la moyenne européenne, tandis que les femmes sont un peu au-dessus.

Pour l'espérance de vie au sens strict, ce sont les hommes qui ont le plus progressé depuis 2004. Ils sont passés de 76,7 à 79,5 ans, quand les femmes sont passées de 83,8 à 85,3 ans.