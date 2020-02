Indre-et-Loire : Madeleine, coqueluche de la salle de sports à 86 ans

À 86 ans, elle s'entraîne toujours. Quatre ans plus tôt, jusque là réfractaire à tous les sports hormis la marche, Madeleine Guillon a découvert l'aviron, une passion dévorante. Évidemment, elle est devenue la coqueluche de sa salle de Civray-sur-Esves (Indre-et-Loire). Jeunes ou âgés l'ont érigée en figure exemplaire.

Disputer les championnats d'aviron

Pour faire plaisir à son fan-club et à son entraîneur, Madeleine Guillon va disputer les championnats du monde d'aviron indoor samedi 8 février à Paris, avec l'espoir de battre le record de sa catégorie : 10 min et 23 secondes pour 2 km. "Si on gardait de la mobilité, du renforcement musculaire... La preuve sur Madeleine, elle a perdu 5 kg et elle s'est renforcée", indique Quentin Mathieu, son entraîneur. La retraitée est donc le parfait exemple des bénéfices du sport à tout âge, elle mérite déjà une médaille d'or pour cela.

