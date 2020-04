Ille-et-Vilaine : un voleur en fuite appelle les gendarmes pour commander un taxi et se fait interpeller

L'homme a indiqué s'être perdu, et a réclamé un taxi aux gendarmes. Malheureusement pour lui, les militaires ont fait le rapprochement et l'ont placé en garde à vue.

Il ne s'est pas adressé aux bonnes personnes…En fuite à pied après avoir agressé une septuagénaire et volé sa voiture à Moussé en Ille-et-Vilaine, dans la soirée du mardi 28 avril, un malfaiteur a appelé les gendarmes en prétextant s'être perdu, rapporte France Bleu Amorique, mercredi 29 avril.

L'individu ainsi que trois de ses complices étaient recherchés par les forces de l'ordre après leur larcin. Les quatre hommes s'étaient réfugiés en forêt de la Guerche (Ille-et-Vilaine). Trois d'entre eux avaient pris la fuite à bord d'un autre véhicule. Les fuyards ont pu être interpellés alors qu'ils conduisaient, tandis que le quatrième membre du groupe étaient toujours dans la nature.

Ce dernier, un peu plus tard dans la soirée, a décidé de composer le numéro des gendarmes, indiqué s'être perdu, et a réclamé un taxi. Malheureusement pour lui, les militaires ont fait le rapprochement et arrêté le voleur. L'homme a été placé en garde à vue comme ses complices.