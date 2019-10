Équithérapie : les bienfaits du cheval pour les séniors

On appelle cela l'équithérapie, qui consiste à monter à cheval afin de garder la forme, et il se trouve que la pratique fait du bien à beaucoup de personnes âgées. À Beaumont-Pied-de-Bœuf, dans la Sarthe, Odette enfile un casque en attendant que sa monture soit disponible. À 98 ans, elle tient une forme olympique, et un an et demi auparavant elle n'était jamais montée à cheval. Avec deux autres personnes agées, elles sont devenues quasiment autonomes sur le dos de leur montures. "Ça me procure de la gaité, ça me plait de faire du cheval. C'est mon passe-temps", confie-t-elle.

Du bien au corps et à l'esprit

Et au-delà de la forme physique, des progressions sur le plan psychique ont été observées. "Moi qui aie fait de la dépression pendant des années, je suis guérie. C'est merveilleux", confesse une des cavalières. "Le cheval permet de libérer la parole. Souvent on se met à parler de plein de choses, et même parfois de choses un peu plus intimes. parce qu'il y a le cheval au milieu qui permet de détendre l'atmosphère", explique Claire Letellier, équithérapeute

