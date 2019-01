Ehpad : la modulation de la facture en fonction des revenus fait son chemin

Les résidents de l'Ehpad des Cèdres à Metz (Moselle) chantent à l'unisson. Pourtant, chaque pensionnaire paie un tarif différent fixé selon le revenu de chaque résident. Gilberte Michel, 85 ans, paye 60 euros par jour. Plus que d'autres, mais c'est normal pour sa fille. Une vision partagée par une majorité de familles de cet Ehpad.

De 57 à 68 euros par jour

Pour les résidents qui touchent moins de 1 000 euros par mois et que les familles ne peuvent pas aider, la facture est de 57 euros par jour. De 1 000 à 1 800 euros, les résidents payent 63 euros et 65,5 euros s'ils touchent entre 1 800 et 3 000 euros par mois. Au-delà de 3 000 euros mensuels, la facture s'élève à 68 euros par jour. L'expérience, tentée dans quelques établissements en 2015, s'élargit.

La Mutualité française aimerait voir cette mesure étendue à tout le pays. La proposition pourrait être présentée au gouvernement dans quelques semaines, avec le risque que certaines maisons de retraite médicalisées n'acceptent plus que les résidents aux plus hauts revenus.

