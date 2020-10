Ehpad : des poupées pour lutter contre l\'isolement

C'est une poupée, dont le réalisme fait illusion jusque dans les moindres détails. Des poupons qui naissent sous les pinceaux de Delphine Trevel, ancienne infirmière. Elle leur insuffle un aspect humain avant de les offrir à des Ehpad : "Je suis passionnée par le monde des bébés et des personnes âgées, ça m'a permis de relier les deux. De faire plaisir aux personnes âgées que je trouvais souvent seules et repliées sur elles-mêmes, notamment les personnes atteintes d'Alzheimer, qui n'ont plus du tout d'interactivité avec les autres".



Retrouver la joie de vivre

Avec une amie, elle distribue une cinquantaine de bébés dans la région de Normandie. Le bébé est confié à Sophie, une résidente atteinte d'Alzheimer. "Les personnes retrouvent une joie de vivre. C'est un moment où elles sont plutôt agitées quand les familles viennent les voir, du fait d'avoir le bébé elles sont très calmes, posées, elles sourient, c'est toutes ces émotions de plaisir qu'elles retrouvent alors que pendant des années, ils n'ont pas vu du tout ça sur leur maman ou leur papa", explique Delphine, dans l'édition du 19/20 du dimanche 11 octobre.

