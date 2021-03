Ehpad : des balades en triporteur à Lyon

Le rendez-vous est pris devant l’Ehpad. C'est la première sortie depuis des mois pour Jeanne, 94 ans. Et c’est parti pour une heure de balade urbaine avec une autre résidente. Céline est au guidon du triporteur. Elle est responsable commerciale de métier, et pilote bénévole plusieurs fois par mois. Les deux passagères ne sont pas du coin. Avec la crise sanitaire, elles ont été confinées depuis l’automne. La visite guidée de Lyon (Rhône) n’en est que plus savoureuse.

Un mélange de générations

“C’est magnifique. Je ne connaissais pas, et vraiment, je suis enchantée de faire connaissance. Je ressens un bien-être. Je me demande où je suis”, se ravit Jeanne. Le rythme de 7 km/h est tranquille, de quoi nouer des liens. À Lyon, les 30 bénévoles de l’association ont déjà effectué une centaine de sorties comme celles-ci. “Les personnes âgées ont toujours de belles choses à nous raconter. Elles ont une vie qui a été très riche. Cela nous permet de faire de belles rencontres et de mixer les générations", explique une bénévole.

