Dépendance : les défis des trente prochaines années

Magalie est une institutrice de 54 ans. En 2050, elle soufflera ses 85 bougies. Ils seront nombreux comme elle. Le nombre de personnes de plus de 85 ans passera d'un million à 4,8 millions. En 2050, elle se déplace en fauteuil roulant, mais comme 9 Français sur 10, pas question de quitter sa maison. Il a donc fallu élargir sa porte d'entrée, aménager sa chambre et installer un système de vidéosurveillance. Une facture qui s'élève à 24 milliards d'euros pour financer la dépendance aujourd'hui. En 2060, elle sera de 35 milliards d'euros. Magalie n'a eu qu'un fils, il vit aux États-Unis.

Un coût de plus en plus important avec les années

Comme la natalité va baisser, les personnes âgées pourront moins compter sur leurs proches. Pourtant, la dépendance coûtera de plus en plus cher aux familles. Elles dépensent 7,2 milliards d'euros en 2019, ce sera 16 milliards d'euros en 2060. En 2019, on compte 600 000 lits en Ehpad. En 2060, il en faudra 1,2 million.

