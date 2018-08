Courrier : le facteur deux fois par semaine ?

Le patron de la poste belge défend l'idée selon laquelle, face à la diminution du courrier, les facteurs ne devraient passer plus qu'une fois tous les deux ou trois jours. Du courrier une fois tous les trois jours, dans un village des Bouches-du-Rhône où s'est rendue France 2, les habitants sont unanimes : le scénario belge, ils ne veulent pas en entendre parler. Moins de tournées, c'est aussi moins de facteurs et donc des licenciements regrettent les usagers. Un jeune facteur interrogé par France 2 met lui en avant l'aspect social de son métier : "Il faut garder le contact avec la clientèle, avec les personnes âgées surtout."

10,6 milliards de lettres en 2017

Mais les Français envoient de moins en moins de courrier. Près de 16 milliards de lettres en 2009, un peu plus de 13 milliards en 2013, et seulement 10,6 milliards en 2017. Interrogés sur le suet, de jeunes Parisiens confient ne pas être contre un service postal réduit. Pour l'heure, la Poste se veut rassurante, elle continuera de livrer lettres et autres courriers du lundi au samedi.

Le JT

Les autres sujets du JT