Chine : le pays s'enflamme pour la danse

C'est la solution pour améliorer la santé d'une population vieillissante. Les seniors chinois se mettent à la danse. Dans un club, tous les jours à l'aube, des Chinoises dansent sur un rythme militaire. Uniforme obligatoire, mais elles sont là pour le plaisir. "Ça fait quatre-cinq ans que je danse. Ça me maintient en bonne santé et me rend heureuse", explique une femme. "À mon âge, ça me permet de rencontrer des gens, me faire des amies", avoue une autre.

Un pays de danse ?

Dans ce club, la professeure est stricte, mais la danse est devenue une thérapie. "Parmi les danseuses, certaines étaient en dépression, elles ont guéri. Certaines ont même trouvé un compagnon", détaille la chorégraphe du groupe. Les danseurs amateurs envahissent les parcs et jardins. À pleins tubes ou en silence. Dans le pays, la danse est inscrite au plan national d'exercice physique par le gouvernement inquiet de voir sa population vieillir.