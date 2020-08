Canicule : chacun sa méthode pour faire face à la chaleur

Ils sont devenus l’oasis du quotidien des Parisiens : les brumisateurs installés dans les rues permettent à des passants essoufflés de récupérer un peu de fraîcheur. Les températures ont encore grimpé samedi 8 août dans plusieurs villes de France. Pour tenter de profiter de ce grand soleil, nombreuses sont les familles qui ont rejoint les lacs et autres endroits pour se baigner.

Garder la fraîcheur à son domicile

Une partie de la population refuse de sortir en cette période de canicule. Du côté de Réding en Moselle, ce couple de retraités a mis en place un dispositif très précis. Tôt le matin, dès 6h, ils aèrent leur maison jusqu’au lever du soleil. A partir de ce moment là, fermeture des volets et des fenêtres pour tenter de conserver le plus d’air frais possible. Ce n’est qu’en fin de journée qu’ils ne sont plus cloîtrés. Une stratégie qu’ils risquent de devoir continuer à appliquer, les dernières prévisions annoncent que cette canicule devrait continuer dans les prochains jours.

