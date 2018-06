Alzheimer : un couple de retraités expulsé d'une croisière

Jean et Marie avaient prévu de fêter leurs noces d'or, 50 ans d'amour, comme il se doit, à bord d'un somptueux bateau au cours d'une croisière sur la Méditerranée. Mais le voyage de rêve a tourné au cauchemar quand Jean a prévenu l'équipage que son épouse était atteinte d'Alzheimer. Il ne demandait qu'un petit badge sur lequel serait inscrit son nom et un numéro de téléphone.

Un périple pour rentrer chez eux

Tout s'emballe alors, le médecin et le capitaine de bord veulent débarquer le couple. Marie porte pourtant un traceur pour ne pas se perdre, son médecin traitant a donné son aval. Les retraités sont pourtant sommés de descendre à Brindisi, en Italie. Après 48 heures en Italie, le couple doit effectuer un périple pour revenir, 2 300 km et 900 € de leur poche. Le croisiériste aurait voulu que Jean prévienne plus tôt des problèmes de santé de sa femme. La compagnie entend proposer au couple une promotion sur une prochaine croisière...

Le JT

Les autres sujets du JT