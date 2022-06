Aide à la personne : le crédit d'impôt instantané se met en place

Margot Belleri, une mère de famille, souhaite engager une aide à domicile à hauteur de deux ou trois heures par semaine. "C'est compliqué de joindre les deux bouts entre gérer ma famille, le travail et m'occuper de l'appartement", explique-t-elle. Pour huit heures par mois, le budget s'élève à 250 euros. Grâce au crédit d'impôt immédiat, elle peut franchir le pas et elle ne paiera que 126 euros. "C'est quand même 50 % en moins et avantageux pour le porte-monnaie de la famille", détaille Margot Belleri, bénéficiaire du crédit d'impôt.

Un dispositif pour limiter le travail au noir

À partir du 14 juin, les particuliers employant, via un intermédiaire, une aide-ménagère, du soutien scolaire, une aide aux personnes âgées ou du jardinage, n'avancent plus de frais avec le crédit d'impôt instantané. Ils ne paient qu'une moitié de salaire, tandis que l'autre est versée par le prestataire. "Grâce à ce dispositif (…) il n'y aura quasiment plus de travail au noir d'ici très peu de temps", estime Maxime Aiach, président de la Fédération du service aux particuliers.