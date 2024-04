Scandale des eaux Nestlé : "Cela traduit que toutes nos masses d'eau sont contaminées", réagit une spécialiste

Après les révélations de franceinfo et Le Monde sur une contamination généralisée des sources d'eau exploitées par le groupe Nestlé, une chercheuse estime que cela prouve que la contamination n'épargne plus les eaux en bouteille. Elle y voit une raison supplémentaire pour ne plus refuser de consommer l'eau du robinet.

"Cela traduit que toutes nos masses d'eau sont contaminées", a réagit Julie Mendret, enseignante-chercheuse au département Sciences et technologies de l'eau de Polytech Montpellier, interrogée jeudi 4 avril sur franceinfo après les révélations du journal Le Monde et de franceinfo. Les deux médias ont pu consulter un rapport de l'Agence nationale de de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), remis au gouvernement en octobre 2023.

Dans ce document, l’Anses confirme la contamination généralisée aux bactéries, pesticides, Pfas, des sources d’eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France. Les experts évoquent un "niveau de confiance insuffisant" pour garantir "la qualité sanitaire" des eaux minérales naturelles en bouteille des marques Perrier, Contrex, Vittel, Hépar, etc., propriétés du groupe. "Ces ressources en eau pour produire des eaux en bouteille qui étaient plus ou moins épargnées jusqu'à présent sont, elles aussi, victimes cette contamination", commente Julie Mendret en soulignant que la France est "l'un des pays en Europe qui consomme le plus d'eau en bouteille, malheureusement".

L'eau du robinet très contrôlée

L'enseignante-chercheuse pointe "l'impact environnemental catastrophique" des bouteilles en plastique pour une eau "pas dénuée de certains problèmes sanitaires" comme le révèle ce rapport de l'Anses. Julie Mendret estime qu'il n'y a "aucune bonne raison" de refuser de consommer l'eau du robinet. "On a pour l'habitude de dire que c'est l'aliment le plus contrôlé. Il y a plus de 70 paramètres qui sont contrôlés", insiste-t-elle. S'il y a "aussi des problèmes de contamination de la ressource" avec l'eau du robinet, "il y a beaucoup de prévention" et "dès qu'il y a un problème ou un risque sanitaire, il est mentionné" et les autorités tentent "d'y remédier", poursuit-elle. Julie Mendret rappelle que les usagers peuvent "facilement avoir accès aux analyses de l'eau délivrée au robinet, c'est public".