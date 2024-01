Santé : une taxe envisagée en cas de rendez-vous non honoré chez le médecin

Chaque semaine, 6% à 10% des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous chez le médecin. Le gouvernement envisage de mettre en place une taxe.

Les rendez-vous non honorés chez le médecin sont de plus en plus fréquents. Un médecin généraliste en région parisienne en comptabilise une quinzaine par mois. La plupart du temps, il s'agit de patients qu'il ne connaît pas. "Pour moi, c'est une perte de chance pour les patients que je n'ai pas pu recevoir", indique le Dr Jean-Luc Leymarie, médecin généraliste. Avec 27 millions de rendez-vous non honorés par an, ces indélicatesses sont en forte hausse.

Le versement d'une somme forfaitaire

Pour responsabiliser les patients, le gouvernement a décidé de les faire payer. Une taxe est envisagée. L'assuré qui n'annulerait pas un rendez-vous pourrait verser une somme forfaitaire. "Ça fera prendre conscience aux gens qu'ils doivent respecter leur engagement", indique une femme. Pour l'instant, il n'y a aucun détail sur la mise en œuvre de cette taxe, qui permettrait peut-être d'éviter que, chaque semaine, 6% à 10% des patients ne se présentent pas à leur rendez-vous.