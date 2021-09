Santé : une nouvelle campagne pour former les Français aux gestes qui sauvent

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes meurent prématurément d'un arrêt cardiaque. Dans sept cas sur dix, il survient devant des témoins, mais peu de Français savent comment réagir. Une passante interrogée confirme n'avoir jamais été formée aux gestes de premiers secours. "Je n'en ai jamais eu l'utilité encore", reconnaît également un jeune homme. "Je travaille dans l'administration, ça devrait être proposé à tout le personnel", estime un autre.

20 000 décès pourraient être évités

Dans un centre de secours d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 300 personnes sont formées aux gestes de premiers secours chaque année par des bénévoles. La formation, théorique et pratique, dure une journée et coûte 60 euros. D'après le professeur Gérard Helft, "la survie après un arrêt cardiaque n'est que de 5% à 8%". "Si on appelle rapidement, si on fait le massage cardiaque et si on défibrille, la survie sans séquelle peut atteindre 30%", précise le cardiologue. Une nouvelle campagne de sensibilisation a été lancée, avec l'objectif de former 80% des Français aux gestes qui sauvent. 20 000 décès pourraient ainsi être évités chaque année en France.