Santé : un nouveau projet de loi de sécurité sanitaire soumis à l’Assemblée nationale

Lundi 11 juillet, un nouveau projet de loi de sécurité sanitaire a été soumis à l’Assemblée nationale. Il fait suite au régime d'état d'urgence sanitaire. "Le régime d'état d'urgence sanitaire prend fin le 31 juillet. Le nouveau texte a vocation à prendre le relais. Cette fois-ci, pas de port du masque obligatoire, pas de pass vaccinal pour accéder à certains lieux ou rassemblements. Mais le projet de loi contient deux mesures principales pour freiner l'épidémie. D’abord, le maintien du système informatique qui centralise les données sur le dépistage et la vaccination. Deuxième mesure, la mise en place d'un pass sanitaire aux frontières si la situation devait l'exiger", explique Christelle Meral, journaliste au service politique de franceinfo.

"1700 admissions par jour d'ici une semaine"

Ces nouvelles mesures sont déjà controversées. "Pour ce pass sanitaire applicable pour les plus de 12 ans, seraient concernés les déplacements entre la métropole et les territoires d'outre-mer. Il faudrait alors, pour quitter l'Hexagone, un test négatif, un certificat de rétablissement ou encore un justificatif de vaccination. Certains députés dénoncent une stigmatisation de l'outre-mer. Plus généralement le Rassemblement National et la France insoumise ont fustigé la politique sanitaire du gouvernement", poursuit-elle. Ce texte est soumis au vote alors que l'épidémie repart pour une septième vague. "Il y a environ 122 000 contaminations par jour actuellement et 1350 hospitalisations quotidiennes. Selon l'institut Pasteur, les hospitalisations devraient continuer à augmenter avec environ 1 700 admissions par jour d'ici une semaine", conclut Christelle Meral.