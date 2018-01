Santé : réduire les délais d'attente pour un rendez-vous chez l'ophtalmo

Il est souvent difficile d'obtenir rapidement un rendez-vous chez l'ophtalmologue. Il faut parfois attendre un an pour avoir un rendez-vous. Si les spécialistes enchaînent les rendez-vous, dans certains départements ils sont très peu nombreux. Dans le Gers par exemple, ils ne sont que 10 pour 190 000 habitants.

Des besoins croissants en ophtalmologie

En France, l'ophtalmologie a des délais d'attente record : 100 jours en moyenne. Le manque de médecins est en cause. Chaque année, 150 spécialistes sont pourtant formés. Mais cela ne suffit pas pour compenser les 250 départs à la retraite. Alors, pour tenter de débloquer la situation, certains ophtalmologues s'organisent. Dans certains cabinets, la partie technique des examens est déléguée à des orthoptistes. Une expérimentation que le syndicat des ophtalmologues aimerait voir se développer afin de réduire les délais sur l'ensemble du territoire. Pas certain que cela suffise face au vieillissement de la population et aux besoins croissants en ophtalmologie.

