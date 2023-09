Santé : quand les soignants se déplacent en camion dans les campagnes

Durée de la vidéo : 4 min

Direction le Gers, où la Croix-Rouge a mis en place un cabinet dentaire qui va de village en village. Basé à Auch, il dessert huit communes. Les soins, gratuits, sont promulgués par des étudiants.

Dans la campagne du Gers, un bus de la Croix-Rouge sillonne les villes dépourvues de dentistes. Une équipe de France 2 l’a suivi durant une journée. Le départ se fait ce jour à 9 heures, direction Valence-sur-Baïse. Ici, il faut compter un dentiste pour 4 000 habitants et les alentours, et attendre au minimum trois mois pour se faire soigner. L’idée du bus vient de Sébastien et Marie-Josée, qui font appel à des étudiants pour les soins. "On a l’habitude de travailler, que ce soit à la clinique ou en cabinet. (…) C’est cool, ça fait une expérience en plus", confie l’un d’eux. Ce stage leur permettra de valider la fin de leurs études.

Des services mobiles partout en France

Les services de santé mobiles sont une petite révolution dans bien des régions. Près de Royan (Charente-Maritime), Agathe tourne dans les villages avec son cabinet d’ostéopathie ambulant. Parfois, c’est carrément un petit hôpital qui se déplace. C’est le cas en Auvergne, où deux sage-femmes reçoivent les femmes enceintes pour du suivi. D’autres services se déplacent également dans les campagnes, comme en Alsace, où Arsène fait la tournée des villages avec son salon de coiffure mobile.