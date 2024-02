Santé : les premiers résultats encourageants du Beyfortus, le médicament préventif contre la bronchiolite

L'hiver n'est pas fini, mais l'heure est déjà au bilan de la campagne contre la bronchiolite. Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mercredi 28 février, sur le plateau du 20 Heures.

En septembre, pour la première fois, des centaines de milliers de nouveaux nés ont reçu un nouveau médicament contre la bronchiolite. "On peut dire que ce nouveau médicament, le Beyfortus, préventif (…) a remporté un vif engouement. On a eu près de 250 000 doses qui ont été administrées en France, alors qu’il y a 700 000 nourrissons de moins d'un an. Ça fait 35% de couverture", indique sur le plateau du 20 Heures le médecin et journaliste Damien Mascret, mercredi 28 février.

Des résultats encourageants

Au total, 85% des parents étaient favorables au Beyfortus. Quels sont les résultats ? Il est un peu tôt pour se prononcer en France, indique le journaliste, qui précise que "les médecins ont l'impression d'avoir vu durant l’hiver moins de nourrissons de moins de trois mois en réanimation." En Espagne, pays ayant déjà fait un premier bilan, avec une couverture, selon les régions, de 79 à 98% des nouveaux-nés, 84% d’hospitalisations en moins ont été enregistrées.

