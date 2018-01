Santé : les lunettes bientôt 100% remboursées ?

Des lunettes gratuites : une volonté du gouvernement et une bonne nouvelle pour le consommateur. Car aujourd'hui, bien voir a un coût. Le reste à charge payé par le patient après le remboursement de la sécurité sociale et d'une mutuelle est souvent important. Le prix des lunettes varie selon la complexité des verres et le raffinement de la monture. Pour certains opticiens, le "reste à charge zéro" proposé par le gouvernement n'est pas une nouveauté : "on y arrive déjà dans plus de 50% des cas" estime même Laurent Mendelson, opticien dans les Hauts-de-Seine.

22% du prix en moyenne

Pourtant, en moyenne, le reste à charge est de 22% pour le consommateur. Au ministère de la Santé, les concertations sont lancées. Agnès Buzyn demande aux mutuelles de ne pas augmenter leurs tarifs pour financer ce reste à charge zéro. Mais les mutuelles et les assureurs ayant déjà augmenté leurs tarifs de 3%, le financement de cette mesure devra se faire autrement.

