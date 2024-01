Santé : les annonces de Gabriel Attal sont "démagogiques" et "inadaptées", selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France

Santé : les annonces de Gabriel Attal "démagogiques" et "inadaptées", selon le président d'honneur de la Fédération des médecins de France - (FRANCEINFO)

Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, est présent sur le plateau du 12/13 info, mercredi 31 janvier. Au lendemain du discours de politique générale de Gabriel Attal, il exprime son mécontentement sur les annonces faites par le Premier ministre en matière de santé.

Mercredi 31 janvier, au lendemain des annonces de Gabriel Attal concernant la santé lors de son discours de politique générale, Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France, juge dans le 12/13 info que les propos du Premier ministre sont "démagogiques" et "inadaptés". Selon lui, les médecins recrutés à l'étranger pour venir en France viendront du Maghreb et de l'Afrique noire, des régions "qui manquent terriblement de médecins".

Il demande plus de moyens

"Faire en sorte que les jeunes médecins qui sont formés en France s'installent en libéral pour éviter et raccourcir les hospitalisations, c'est ça qu'on aurait aimé entendre", explique Jean-Paul Hamon. Pour le président d'honneur de la Fédération des médecins de France, l'obligation des gardes n'est pas une solution. Il souhaiterait davantage de budget dans les maisons médicales de garde. "Avec une maison médicale de garde, on évite 10 000 passages aux urgences par an", détaille le médecin généraliste.

"On manque de médecins, les médecins travaillent déjà beaucoup, on va leur coller des obligations alors qu'il faudrait inciter", ajoute-t-il. Enfin, Jean-Paul Hamon se dit "dubitatif" sur le fait de faire payer les patients qui n'honorent pas leur rendez-vous chez le médecin.