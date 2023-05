Santé : le moustique tigre, impossible à arrêter ?

Article rédigé par D.Mascret - France 3 France Télévisions

Le moustique tigre est de plus en plus présent en France. Comment s’en protéger ? Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mercredi 10 mai, sur le plateau du 12/13.

Le moustique tigre dispose de trois armes majeures : leur taille, inférieure à 5 mm de haut, "ensuite ils sont silencieux, (…) et puis surtout ils sortent le jour, même s’ils ont des préférences pour piquer plutôt le matin et le soir", indique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent, mercredi 10 mai, sur le plateau du 12/13. Transporteurs de maladies Ils sont également transporteurs de certaines maladies, comme le Chikungunya, la dengue ou encore le virus Zika. Certains cas apparaissent dans l’Hexagone. "Un voyageur qui va se contaminer outre-mer ou dans un pays lointain va ensuite rentrer en France, être piqué par ce moustique tigre, qui ensuite va piquer quelqu’un qui n’a absolument pas voyagé", poursuit le médecin. Présent dans tout le territoire, le moustique tigre "va continuer à s’étendre". Des cas autochtones ont été signalés dans trois régions en 2022.