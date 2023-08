Santé : le business du sourire en hausse

Le sourire est un business de plus en plus juteux. Des adultes investissent notamment dans des gouttières transparentes. Mais cela a un coût.

Sourire fièrement à pleines dents est un plaisir non dissimulé pour Floriane. “Cela a été le début d’une nouvelle vie”, précise-t-elle. La transformation a été possible grâce au port de gouttières transparentes pendant un an et demi. Pour arriver à ce résultat, elle a déboursé 4 500 euros, sans prise en charge par la sécurité sociale. Mais elle ne regrette pas le choix, rien que pour les remarques. Réaligner ses dents avec l’orthodontie invisible est de plus en plus fréquent, notamment pour les personnes complexées par leur sourire et qui ne souhaitent pas porter de bagues.

Les réseaux sociaux en cause

Pour faire ces aligneurs, il suffit de réaliser des empreintes à l’aide d’une caméra. La modélisation 3D est envoyée dans une usine des Bouches-du-Rhône. Chaque modèle en résine est ensuite polissé à la main et nettoyé pour enlever les imperfections et ne pas gêner le patient. Chaque patient dispose de 30 gouttières en moyenne à porter toutes les deux semaines et pendant 22 heures par jour. Le business est lui de plus en plus florissant, notamment à cause des réseaux sociaux.