Santé : les orthodontistes inquiets des appareils dentaires disponibles sur Internet

Elles sont partout sur Internet les promesses de sourires parfaits. Une simple gouttière pour des dents dignes d’un mannequin. Anaïs Vidal, étudiante, a vu sur Internet des gouttières à porter la nuit. "Je les ai portées une semaine et demie à peu près et je sentais que mes dents bougeaient, ça me faisait vraiment mal sur les dents de devant et je me suis dit que ça ne me faisait vraiment pas du bien", témoigne l’étudiante.



La consultation, un acte primordial

Les orthodontistes s’inquiètent des conséquences possibles. "On voit malheureusement de plus en plus souvent arriver dans nos cabinets des patients qui ont suivi des traitements virtuels sur Internet et qui viennent avec des situations qui sont catastrophiques par rapport à la situation initiale", affirme Dr Olivier Migault, orthodontiste. Une consultation est nécessaire pour vérifier bridges, implants ou l’état de l’os dont dépend la stabilité des dents.