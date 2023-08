Hôpital : la rémunération de nuit des infirmiers et des aides-soignants sera "majorée de 25%" et l'indemnité de travail le dimanche de 20%, annonce Elisabeth Borne

De plus, les angines et les cystites pourront être prises en charge directement en pharmacie, sans aller chez le médecin. Le pharmacien "pourra réaliser un test et, le cas échéant, délivrer des antibiotiques", a précisé la Première ministre.

Ses annonces étaient particulièrement attendues par les professions médicales. En visite au CHU de Rouen (Seine-Maritime) jeudi 31 août, la Première ministre Elisabeth Borne a d'abord annoncé que les angines et les cystites, "deux maladies du quotidien", pourront être prises en charge directement en pharmacie, sans aller chez le médecin. Le pharmacien "pourra réaliser un test et, le cas échéant, délivrer des antibiotiques", a précisé la Première ministre, observant "pour les Français, ce sont des réponses de proximité, plus rapides".

Accompagnée d’Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, et Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée à l’Organisation territoriale et des Professions de santé, elle a également annoncé que les aides-soignants et infirmiers verraient leur rémunération majorée de 25% pour le travail de nuit. "Pour les infirmières à mi-carrière, cela représente 300 euros par mois", a souligné Elisabeth Borne. De plus, l'indémnité de travail le dimanche sera augmentée de 20%, a-t-elle déclaré. Au total, ces mesures de revalorisations salariales coûteront 1,1 milliard au gouvernement, a-t-elle relevé.

Concernant les médecins, "on va pérenniser l'augmentation de 50% des gardes qui va s'étendre à tous les médecins, du public et du privé", a également fait savoir Elisabeth Borne. "L'enjeu est de reconnaître les contraintes particulières du travail la nuit, le dimanche et les jours fériés".