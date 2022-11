Santé : la difficile gestion du diabète chez les enfants

Lundi 14 novembre marque la journée mondiale du diabète, une maladie qui touche de plus en plus d’enfants. Reportage.

La journée mondiale du diabète se déroule lundi 14 novembre. Cette maladie touche près de quatre millions de personnes dans l’Hexagone, dont de nombreux enfants. Il est donc nécessaire de surveiller très régulièrement le taux de sucre dans le sang et d’adapter leur alimentation. "J’ai appris comment gérer, je l’aurai toute ma vie et je dois contrôler souvent", explique Laura Forget, diabétique âgée de 9 ans. Le diabète est une maladie qui varie selon les âges, les saisons ou les humeurs.



Des bilans réguliers

Les enfants qui sont touchés par le diabète doivent passer régulièrement des examens, à l’image de Timothée Kyheng, qui va à l’hôpital tous les trois mois. "En fait, c’est une journée normale (…) sauf que moi il faut que je vérifie ma glycémie avant les repas", décrit le jeune garçon, âgé de 10 ans. Il réalise ses piqûres d’insulines seul. "On progresse tout le temps, et puis après chacun va à son rythme aussi, et on fait en fonction de notre enfant", indique Solène Kyheng, la mère de Timothée. Pour les aider, les familles peuvent compter sur les pédiatres.