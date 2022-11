Chute de deux immeubles à Lille : les investigations continuent

Lundi 14 novembre, deux jours après l’effondrement de deux immeubles à Lille (Nord), l’enquête est toujours en cours pour comprendre la raison de la chute des bâtiments. Le journaliste Laurent Navez est à Lille afin de donner les derniers éléments des investigations.

L’enquête se poursuit à Lille (Nord) dans le but de comprendre les raisons pour lesquelles deux immeubles se sont effondrés, samedi 12 novembre. Le ministre délégué de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a déclaré s’en remettre aux différentes expertises. "On ne devrait pas en connaître les conclusions avant plusieurs jours ou plusieurs semaines", rapporte le journaliste Laurent Navez. Aussi, une enquête complémentaire va être ouverte afin de mieux comprendre les circonstances du drame.



Interdiction de circuler dans la rue



Pour protéger les riverains, plusieurs décisions ont été prises pour éviter qu’un nouveau drame ne se produise. "En attendant, l’arrêté d’interdiction d’occuper les bâtiments voisins des immeubles effondrés et de circuler dans la rue, est maintenu jusqu’à nouvel ordre", indique Laurent Navez. Lundi 14 novembre, certains habitants ont encore eu la possibilité de pouvoir récupérer des affaires à l’intérieur de leurs logements. "Tous les commerces, eux, restent fermés là aussi pour une durée indéterminée", rapporte la journaliste, en indiquant que ces commerçants seront reçus par la maire de Lille, Martine Aubry.