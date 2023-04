Santé : la consultation va augmenter d'1,50 euro chez le généraliste

Dès l'automne, il faudra compter 1,50 euro supplémentaire lors d’une consultation chez son médecin généraliste. L’augmentation sera similaire chez les spécialistes.

Dès cet automne, le tarif de consultation chez les médecins va augmenter d'1,50 euro. Elle passera donc de 25 euros aujourd'hui à 26,50 euros. Un fait inacceptable pour un médecin de Paris. "Ce n'est vraiment pas grand-chose et quand on apprend en plus qu'on doit attendre le mois d'octobre pour que ça s'applique... Permettez-moi, mais c'est presque risible de la part du gouvernement", lance-t-il. Il pense déjà augmenter ses tarifs même si l'assurance maladie le lui interdit. "Il est possible que dès lundi prochain, les tarifs augmentent à mon cabinet", ajoute-t-il.

Les spécialistes augmentent aussi

Dans son cabinet, le médecin généraliste souhaite passer à un tarif de 30 euros. Ses patients devraient donc débourser cinq euros de leur poche. Une somme que certains se disent prêts à payer. "Si je viens chez le médecin, c'est que j'en ai vraiment besoin", commente un patient. L'augmentation d'1,50 euro concerne aussi les spécialistes. Le tarif de la consultation passera chez eux de 30 à 31,50 euros.