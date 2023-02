Santé : deux aides-soignants sillonnent la France en camping-car

F. Mathieux, P. Foucaud, C. Louet, P. Montagne, S. Saviller, D. Chevalier

Face à la pénurie d’aides-soignants et d’infirmiers, voici l’histoire insolite d’un couple qui sillonne toute la France en camping-car, et enchaîne les contrats. Un mode de vie itinérant qui convient à ces trentenaires.

Depuis un an, ils ont déjà parcouru près de 7 000 kilomètres sur les routes de France. En couple, ils vivent dans leur camping-car et travaillent ensemble. Wilfried Sarrazin et Julien Poultier se définissent comme des aides-soignants nomades. Ils viennent d’arriver à Rosporden, petite commune du Finistère, pour un CDD de trois mois dans une unité d’accueil pour personnes handicapées.

D’un appartement aux 11m2 d’un camping-car

"C’est un échange mutuel de pratiques professionnelles, et c’est un travail où il y a toujours une remise en question", dit Julien Poultier, aide-soignant itinérant. "Ne pas avoir de routine, découvrir la région en même temps, c’est parfait", résume William Sarrazin. Juste avant cette mission, ils étaient en Charente-Maritime, dans un Ehpad tout près de Royan. Originaires de Picardie, ils ont laissé le confort de leur appartement pour leur camping-car de 11 mètres carrés. Après la Bretagne, ils vont poursuivre leur aventure en Mayenne puis en Ardèche.