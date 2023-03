Santé : des patients portent plainte pour alerter sur l’usage abusif de certains antibiotiques

Des patients ont saisi la justice dans le but d'alerter sur l’usage abusif de certains antibiotiques. Trop de médecins continueraient à les prescrire pour de banales infections, alors que les autorités ont restreint leur utilisation.

Cloué dans son fauteuil, Jean-Baptiste ne peut plus rien faire sans l’aide de son épouse. Il y a un an, son médecin lui a prescrit un antibiotique à base de fluoroquinolone pour soigner des douleurs prostatiques chroniques. Depuis, le professeur de musique souffre de problèmes d’audition et de vue, et ses mains ne répondent plus. "Ce sont des symptômes qui m’empêchent de faire à peu près tout ce que je pouvais faire avant", dénonce Jean-Baptiste Kreisler.



Des effets secondaires graves

Avec une dizaine d’autres malades, il a décidé de porter plainte. Tous se sont vu prescrire ces mêmes antibiotiques et sont persuadés d’être victimes d’une négligence médicale. Les fluoroquinolones, vendus sous le nom de Ciflox ou Oflocet, sont prescrit depuis des dizaines d’années pour soigner des infections comme des rhinopharyngites ou des cystites. Mais leurs effets secondaires peuvent être graves.