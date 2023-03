États-Unis : les banques dans la tourmente, Joe Biden tente de rassurer

L. Bazizin, J. Pelletier, C. De Chassey

De Paris à Londres, les bourses ont clôturé en baisse, lundi 13 mars, épilogue d’une journée de fébrilité. L’effondrement, jeudi dernier, d’une banque californienne suscite l’inquiétude et de nombreuses questions.

Plusieurs dizaines de clients font la queue devant la Silicon Valley Bank de Santa Clara (Californie, États-Unis), depuis très tôt dans la matinée du lundi 13 mars. Ils souhaitent retirer toutes leurs liquidités. Le mouvement de panique s’est prolongé dans la journée, après l’annonce, jeudi dernier, déclarant la banque en faillite. Le président lui-même a souhaité les Américains. "Je vais demander au Congrès et au régulateur des banques de renforcer les règles pour éviter que ça n’arrive encore", a assuré Joe Biden.

Certains établissements français fléchissent

Quelques minutes plus tard, la banque régionale américaine, First Republic, a dévissé de plus de 65 % à l’ouverture de Wall Street. En France, certains établissements bancaires fléchissent aussi, comme le Crédit Agricole, la Société Générale ou BNP Paribas. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, se veut lui aussi rassurant, précisant qu’il "n’existe pas de risque spécifique pour la France".