L'histoire et le désespoir de Rebecca, la jeune mère d'un bébé prématuré ont mis en lumière les carences du système américain en matière de congés maternité. "Elle était prévue pour le 11 janvier 2022, il y a quelques semaines mais elle a décidé d'arriver avec 13 semaines d'avance, ce qui fait qu'elle est née à 27 semaines, elle pesait 961 grammes", souffle-t-elle. Eden, la fille de Rebecca a donc passé 72 jours en soins intensifs à sa naissance mais l'employeur de Rebecca l'avait seulement autorisée à prendre six semaines de congé maternité payé et six semaines sans solde. Rebecca a ainsi dû retourner travailler pour économiser ses jours de congés pour la sortie de l'hôpital de sa fille et a ému les réseaux sociaux avec ses larmes. "Mon quotidien, c'est devenu : tirer mon lait au travail, me préparer pour aller la voir à l'hôpital, rentrer chez moi le soir et recommencer le lendemain", confie Rebecca.

Un problème récurrent

Reprendre le travail juste après l'accouchement était le seul moyen pour Rebecca de garder du temps pour sa fille quand elle sortirait de l'hôpital. "Quand j'ai repris le travail, je saignais encore, j'avais beaucoup de crampes", raconte Rebecca. Les États-Unis sont le seul pays riche au monde à ne pas garantir un congé parental rémunéré. À la naissance d'un enfant, la loi américaine donne droit à six semaines de congés non rémunérés. À titre de comparaison, le congé parental payé est de 39 semaines au Royaume-Uni et de 68 semaines en Suède.

En racontant son histoire, Rebecca a constaté à quel point ce problème était systémique. "J'ai lu énormément de commentaires de gens qui se reconnaissaient parfaitement dans mon histoire. C'est la seule option qu'on avait pour économiser nos congés", explique-t-elle.

Le plan "Build Back Better" du président Joe Biden prévoyait de mettre en place un congé parental rémunéré de douze semaines, mais cette clause a été abandonnée. "Je ne crois pas que six semaines suffisent pour apprendre à connaître un nouvel être humain, comprendre ses habitudes et prendre soin de lui", conclut Rebecca. Grâce à son post TikTok, la jeune mère de 26 ans a reçu des dons qui lui permettront de prolonger son congé, mais elle voudrait que les choses changent pour tous les jeunes parents.